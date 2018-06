Washington (AFP) Der frühere republikanische Gouverneur Lincoln Chafee geht als vierter Bewerber ins Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur der Demokraten. Der 62-jährige Ex-Senator und Ex-Gouverneur von Rhode Island kündigte seine Bewerbung am Mittwoch in bescheidenem Rahmen bei einer außenpolitischen Rede in der Virginia University an. Dabei sprach er sich für einen Einsatz der USA für Frieden und fairen Handel, für das Ende "extralegaler Tötungen durch Drohnenangriffe" und für eine Heimkehr des wegen seiner Enthüllungen verfolgten Ex-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden aus.

