New York (AFP) Im Zusammenhang mit der Erschießung eines 26-Jährigen in Boston wegen eines Attentatsversuchs wird gegen einen mutmaßlichen Komplizen ermittelt. Wie am Mittwoch aus Gerichtsakten hervorging, wirft die Staatsanwaltschaft dem 25-jährigen David W. vor, über die Attentatspläne des 26-jährigen Usaamah R. vollständig informiert gewesen zu sein. W. habe R. veranlasst, sein Smartphone und seine Computerdateien zu zerstören, um mögliche Ermittlungen gegen ihn zu erschweren.

