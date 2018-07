Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus empfängt in der kommenden Woche den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Vatikan. Das Treffen findet am kommenden Mittwoch statt, wie der Vatikan am Donnerstag bekanntgab. Es ist die zweite Begegnung des Papstes mit dem Kreml-Chef und die erste Zusammenkunft seit dem Beginn des Ukraine-Konflikts.

