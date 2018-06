Cleveland (SID) - Die Golden State Warriors haben Spiel eins im Play-off-Finale der nordamerikanischen Profiliga NBA gegen die Cleveland Cavaliers gewonnen. Trotz einer Gala-Vorstellung von Clevelands Basketball-Superstar LeBron James, der 44 Punkte erzielte, setzte sich das beste Team der Hauptrunde vor eigenem Publikum mit 108:100 nach Verlängerung durch. Das zweite Spiel der best-of-seven-Serie findet in der Nacht zum Montag erneut in Oakland statt.

Angeführt vom starken James erwischte Cleveland den besseren Start und lag nach dem ersten Viertel mit zehn Punkten vorn (29:19). Die Warriors fanden jedoch zunehmend besser in die Partie, auch weil Stephen Curry, am Ende mit 26 Punkten bester Werfer der Gastgeber, seinen Rhythmus fand. "Wir wissen, zu was LeBron in der Lage ist. Fünf Leute haben ihn heute verteidigt und konnten ihn doch nicht stoppen", sagte der MVP der Hauptrunde. Das konnte James nur bestätigen: "Ich hatte sie da, wo ich wollte", sagte der 30-Jährige: "Aber die NBA ist eine 'Make oder Miss'-Liga." In der Verlängerung ließ die Warriors-Defensive dann nur noch zwei Punkte der Gäste durch James zu und sicherte sich so Spiel eins.

In Spiel zwei muss Cleveland zudem um All-Star Guard Kyrie Irving bangen. Den 23-Jährigen, der in der Partie 23 Punkte erzielte, plagt schon seit längerem eine Entzündung im linken Knie und humpelte in der Verlängerung vorzeitig mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Feld. "Ihn aus der Kabine an Krücken gehen zu sehen, das ist ein harter Schlag für unser Team", sagte James. Am Freitag soll eine MRT-Untersuchung genaue Auskunft über die Schwere der Verletzung geben.