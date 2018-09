Köln (SID) - NBA-Profi Dennis Schröder von den Atlanta Hawks soll am 4. August in die Vorbereitung des Basketball-Nationalteamsfür die EM (5. bis 20. September) einsteigen. Das teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) dem SID am Freitag auf Anfrage mit. Zwei Tage zuvor ist der 21-Jährige noch beim Nelson-Mandela-Spiel der NBA aktiv. Erst ein paar Tage später wird Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks zum Kader stoßen.

Auch Chris Kaman von den Portland Trail Blazers hat seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, bei der EM für die DBB-Auswahl zu spielen. Der 33-Jährige steht in intensivem Kontakt mit Bundestrainer Chris Fleming und dem DBB. Die EM-Vorrunde findet in Berlin statt, anschließend geht es in der Hauptrunde im französischen Lille auch um das Ticket für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro.

"Chris hat eine sehr gute Saison gespielt. Er wäre sehr gerne dabei", bestätigte Nowitzki bei einem Sponsoren-Termin am Donnerstag. "Er hat diese Entscheidung unabhängig von mir getroffen, das war in den letzten Jahren ja nicht der Fall."

Der 33 Jahre alte Center Kaman bestritt seit 2008 bisher 25 Länderspiele, das letzte bei der EM 2011 in Litauen. Allerdings soll Bundestrainer Chris Fleming die Entscheidung über die Zusammensetzung des Kaders fällen, heißt es seitens des DBB. Insgesamt 21 Spieler werden ab dem ersten Lehrgang um die zwölf Plätze im EM-Aufgebot kämpfen.