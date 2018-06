München (AFP) Die Gewerkschaft IG Metall hat die Beschäftigten bei Siemens zu einem bundesweiten Aktionstag gegen den geplanten Stellenabbau in dem Konzern aufgerufen. Am kommenden Dienstag sollen die Siemens-Mitarbeiter gegen die Abbaupläne demonstrieren und für das von IG Metall und Betriebsräten erarbeitete Alternativkonzept "Siemens 2020" kämpfen, teilte die IG Metall Bezirksleitung Berlin-Brandenburg-Sachsen am Freitag in Berlin mit.

