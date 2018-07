Bad Hersfeld (AFP) Im Tarifstreit mit dem US-Versandhändler Amazon ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Belegschaft der beiden Verteilzentren des Unternehmens in Bad Hersfeld erneut zum Streik auf. Der Ausstand solle mit Beginn der Nachtschicht bis zum Ende der Spätschicht am Samstag dauern, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Mit dem Streikaufruf bezieht Verdi Amazon in die festgefahrene Tarifauseinandersetzung im Einzelhandel mit ein. "Wir wollen deutlich machen, dass alle Beschäftigten im Handel eine kräftigte Lohnerhöhung verdient haben", erklärte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Mechthild Middeke.

