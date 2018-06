Berlin (AFP) Russland kann nach den Worten des Russland-Koordinators der Bundesregierung, Gernot Erler (SPD), erst dann wieder in den Kreis der G8 zurückkehren, wenn Moskau das Abkommen von Minsk umsetzt. Bedingung für die Wiederaufnahme sei, dass Moskau in der Ukraine-Krise einlenke und "das Abkommen von Minsk Punkt für Punkt umsetzt", sagte Erler am Freitag im RBB-Inforadio. "Das ist die Voraussetzung für die Aufhebung der Sanktionen und auch die Voraussetzung für die Rückkehr von Präsident Putin an den Tisch der G8."

