Berlin (AFP) Der Bundesverfassungsschutz als Deutschlands wichtigste Behörde für die Spionageabwehr ist einem Zeitungsbericht zufolge bislang nicht an der Aufklärung des schweren Hackerangriffs auf das Computersystem des Bundestages beteiligt. Die Bundestagsverwaltung spreche immerhin mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) über eine mögliche Unterstützung, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Freitagsausgabe). Beteiligt an der Aufklärung ist demnach aber das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Dem Blatt zufolge weigert sich vor allem die Linke, eine Mitwirkung des BfV bei der Aufklärung zu akzeptieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.