Berlin (AFP) Von fettiger Wurst bis zu zuckrigen Hörnchen bewerben bei Kindern beliebte Comicfiguren viele ungesunde Lebensmittel. Das zeigt eine Übersicht der Verbraucherorganisation Foodwatch, die am Freitag in Berlin vorgestellt wird. Die Organisation nahm 34 Produkte unter die Lupe, die unter anderem mit der Biene Maja und dem Wikingerkind Wickie beworben werden. Nur ein einziges dieser Produkte erfülle die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für ausgewogene Lebensmittel, monierte Foodwatch.

