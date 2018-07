Berlin (AFP) Im Ringen um eine Lösung für die Griechenland-Krise wirft die Opposition der Bundesregierung eine mangelhafte Beteiligung des Bundestages vor. "Die verfassungsrechtliche Pflicht, den Deutschen Bundestag umfassend im Voraus zu unterrichten, wird hier schlicht missachtet", sagte der Finanzpolitiker der Grünen, Gerhard Schick, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Zwar habe die Bundesregierung die zuständigen Parlamentarier am Freitagmorgen "telefonisch gut über den Stand der Verhandlungen in der Euro Working Group informiert". Schick bemängelte aber: "Allerdings fehlen nach wie vor die entscheidenden Informationen zu dem Geheimtreffen im Bundeskanzleramt vergangenen Montag."

