Berlin (AFP) Beim Musikhören greifen vier von zehn Internetnutzern in Deutschland einer Umfrage zufolge auf Streaming-Dienste wie Spotify, Deezer oder Soundcloud zu. Dies entspreche 20 Millionen Menschen, erklärte der Branchenverband Bitkom am Freitag in Berlin. Vor allem bei jüngeren Internetnutzern sei Audio-Streaming beliebt, 53 Prozent der 14- bis 29-Jährigen hörten auf diese Weise Musik. Von den 30- bis 49-Jährigen nutzen demnach 39 Prozent Streamingdienste, bei den 50- bis 64-Jährigen sind es 28 Prozent. Von den über 64-Jährigen hören laut Bitkom 15 Prozent auf diese Weise Musik.

