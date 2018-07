Bonn (AFP) Griechenlands Finanzminister Giannis Varoufakis hat von den internationalen Kreditgebern die gleiche Behandlung für sein Land gefordert, wie sie andere europäische Krisenländer erhalten hätten. "Griechenland hat sich zu drei bis vier Mal so hohen Sparmaßnahmen verpflichtet wie irgendjemand sonst", sagte Varoufakis dem Rundfunksender Deutsche Welle am Freitag. Wo andere Krisenländer zwei oder drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts verloren hätten, habe Griechenland 25 Prozent verloren. "Also was wir sagen ist, dass wir bitte die selben Regeln für alle haben wollen", sagte Varoufakis.

