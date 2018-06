Washington (AFP) Mit dem Aufschub aller im Juni fälligen Zahlungen an den Internationalen Währungsfonds (IWF) bis zum Monatsende hat sich das von der Pleite bedrohte Griechenland eine Atempause verschafft. Eine solche Bündelung von Kreditraten wird beim Währungsfonds als Sambia-Option bezeichnet - benannt nach dem südostafrikanischen Land, das Mitte der 80er Jahre als bislang einziger IWF-Schuldner davon Gebrauch machte. Um die Regelung in Anspruch zu nehmen, reicht es aus, die in Washington ansässigen Kreditgeber über diesen Schritt zu informieren. Am Donnerstag zog nun auch Athen diese Option. Die vier Juni-Raten mit einer Gesamtsumme von 1,6 Milliarden Euro werden somit auf einen Schlag am 30. Juni fällig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.