Tourcoing (AFP) Nach der vierten Nacht Randale in Folge sind im nordfranzösischen Tourcoing rund ein dutzend Verdächtige festgenommen worden. 14 Autos waren in der Nacht auf Freitag erneut in Flammen aufgegangen sowie mehrere Mülleimer, wie die Behörden mitteilten. Die Unruhen in einem Problemviertel der Stadt im Großraum Lille waren nach dem Tod eines Einwohners in der Nacht von Sonntag auf Montag ausgebrochen, der infolge einer Polizeikontrolle ums Leben gekommen war.

