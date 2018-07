Berlin (SID) - Ein Unwetter am Samstag in Berlin droht das Champions-League-Finale zwischen dem FC Barcelona und Juventus Turin (20.45 Uhr/ZDF und Sky) zu verhageln. Der Deutsche Wetterdienst teilte auf SID-Anfrage mit, dass es für den Finaltag zwar noch keine Unwetterwarnung gebe, man aber mit unwetterartigen Entwicklungen rechnen müsse. Dazu zählen starker Regen und Gewitter, die am frühen Samstagnachmittag einsetzen könnten.

Das Unwetter geht einer Kaltfront voraus, die einen Temperatursturz von bis zu zehn Grad mit sich bringt. Zur Mittagszeit rechnen die Wetterexperten in Berlin noch mit Sonnenschein und einer Temperatur von über 30 Grad Celsius.