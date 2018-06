Berlin (SID) - Einen Tag vor dem Champions-League-Finale in Berlin hat Barcelonas Superstar Neymar den Stellenwert des Duells mit Juventus Turin unterstrichen. "Ich habe einige Finals gespielt, aber dieses ist das Größte: Es ist das wichtigste Spiel meines Lebens", sagte der 23-Jährige vor dem Spiel am Samstagabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky) im Olympiastadion: "Ich hoffe, dass ich morgen diesen Pokal küssen kann. Ich habe mir diesen Moment immer erträumt."

Trotz der Ausnahmestellung der Mannschaft um Neymar und Lionel Messi warnte der Brasilianer vor den Stärken des italienischen Topklubs. "Im Fußball ist es schwierig, einen klaren Favoriten zu benennen", sagte Neymar: "Wir wissen, dass es gegen Juventus sehr schwierig wird. Beide Teams haben sehr talentierte Spieler."

Auch Barca-Trainer Luis Enrique will die starke Saison mit dem Triple-Gewinn krönen. "Die Euphorie um unser Team hält seit einigen Monaten an. Wir sind aber Profis, wir wollen das Spiel seriös angehen, um diesen starken Gegner angreifen zu können. Wir wollen im Finale alles wiederholen, was wir in dieser Saison gezeigt haben", sagte der 45-Jährige.