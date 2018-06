Accra (AFP) Die Zahl der Todesopfer bei der Brandkatastrophe an einer Tankstelle in Ghanas Hauptstadt Accra ist auf mehr als 150 gestiegen. Dies teilte am Freitag das Rote Kreuz mit. An der Tankstelle hatte es am Donnerstag eine Explosion und anschließend ein Flammeninferno gegeben. Das Unglück ereignete sich, als gerade unzählige Menschen vor heftigem Regen Schutz unter dem Tankstellen-Dach gesucht hatten.

