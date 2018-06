London (AFP) Die britische Großbank Lloyds muss wegen unfairer Behandlung von Kunden eine hohe Strafe zahlen. Die Finanzaufsichtsbehörde FCA teilte am Freitag in London mit, Lloyds müsse 117 Millionen Pfund (160 Millionen Euro) überweisen. Zwischen März 2012 und März 2013 seien zahlreiche Kunden der Bank, die Anspruch auf Entschädigung wegen unnötiger Kreditkartenversicherungen hatten, nicht angemessen behandelt worden. Lloyds entschuldigte sich und kündigte Kürzungen der Boni für die Manager an.

