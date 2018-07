London (AFP) Der britische Prinz William und seine Frau Kate wollen ihre Tochter Charlotte Anfang Juli taufen lassen. Die Feier solle am 5. Juli in Sandringham in Ostengland stattfinden, teilte der Palast am Freitag mit. Damit verzichten William und Kate für ihre Tochter auf eine prunkvolle Zeremonie in London. Eine solche hatte es 2013 für das erste Kind der beiden, Prinz George, gegeben.

