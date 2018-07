Neu Delhi (AFP) In Indien hat die Lebensmittelaufsicht die Herstellung und den Verkauf von Maggi-Instantnudeln verboten. Tests in einigen Bundesstaaten hätten einen erhöhten Bleigehalt in den Instantnudeln des Herstellers Nestlé ergeben, teilte die Behörde am Freitag mit. Nestlé Indien sei angewiesen worden, alle neun Sorten der Maggi-Instantnudeln vom Markt zu nehmen und die Produktion zu stoppen. Wegen starker Proteste in der Bevölkerung, bei denen auch Nudelpackungen auf der Straße verbrannt wurden, hatte Nestlé zuvor bereits angekündigt, die Nudeln aus dem Handel zu nehmen.

