Ottawa (AFP) Pop-Star Justin Bieber ist im Prozess wegen einer Auseinandersetzung mit einem Paparazzo in Kanada mit einer Geldstrafe davon gegekommen. Bieber müsse wegen unvorsichtigen Fahrens 750 kanadische Dollar (534 Euro) zahlen, teilte ein Sprecher des zuständigen Gerichts in der Provinz Ontario am Donnerstag mit. Eine Anklage wegen gefährlichen Fahrens wurde demnach fallen gelassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.