Brazzaville (AFP) Wegen der Absage von Abiturprüfungen ist es im Kongo am Freitag zu gewalttätigen Protesten und Plünderungen gekommen. Nach Angaben der Polizei sowie Augenzeugen zufolge gingen allein in der Hauptstadt Brazzaville tausende Schüler spontan auf die Straße, nachdem sie von der Annullierung des letzten Tages der Prüfungen erfahren hatten. Die Examen laufen seit Dienstag, am Freitagmorgen hatte das Staatsfernsehen aber verkündet, dass der letzte Prüfungstag wegen "massiven Betrugs" ausfalle.

