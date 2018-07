Algier (AFP) Die wichtigsten Tuareg-Rebellengruppen im Norden Malis haben die Unterzeichnung eines Friedensabkommens mit der Regierung in Bamako zugesagt. Das Bündnis Koordination der Bewegungen des Azawad (CMA), in dem mehrere Tuareg-Rebellengruppen unter Führung von Bilal Ag Acherif zusammengeschlossen sind, kündigte am Freitag in Algiers an, das Abkommen am 20. Juni zu unterzeichnen. Das CMA-Bündnis unterzeichnete zudem zwei Dokumente, die wichtige Hürden auf dem Weg zum Friedensabkommen beseitigen und eine Waffenruhe im unruhigen Norden Malis sichern sollen.

