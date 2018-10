Peshawar (AFP) Wegen des Anschlags auf die pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai sind womöglich deutlich weniger Angeklagte verurteilt worden als bislang angenommen. Behördenvertreter bestätigten am Freitag einen Bericht der britischen Zeitung "Mirror", wonach acht der zehn beschuldigten Taliban-Kämpfer ohne Strafe davonkamen. "Zwei von ihnen wurden zu lebenslanger Haft verurteilt, während acht von ihnen freigesprochen wurden", sagte der Polizeichef des Bezirks Swat, Salim Khan Marwat. Er wisse nicht, wo diese Männer sich aufhalten, sie seien "entweder in Militärgewahrsam oder in Freiheit".

