Moskau (AFP) Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hat inmitten schwieriger Verhandlungen mit den Kreditgebern seines Landes mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Zusammenarbeit im Energiebereich gesprochen. Nach Angaben der Regierung in Athen erörterten die beiden Politiker in einem Telefonat am Freitag auch unternehmerische Fragen vor dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg vom 18. bis 20. Juni, an dem Tsipras teilnimmt.

