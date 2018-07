Münster (SID) - Die deutschen Volleyballer haben die Generalprobe für die Europaspiele (12. bis 28. Juni 2015) in Baku/Aserbaidschan mit Bravour gemeistert. Beim ersten Länderspiel nach der erfolgreichen Weltmeisterschaft in Polen im vergangenen Jahr setzte sich das Team von Bundestrainer Vital Heynen in Münster mit 3:0 (25:18, 25:22, 25:16) gegen die Slowakei durch.

Auch den zusätzlichen vierten Satz, der außerhalb der Wertung lief, gewann Deutschland mit 37:35. Bereits am 16. Juni kommt es in Baku zum Wiedersehen der beiden Teams. Dort sind die Slowaken neben Belgien, Bulgarien, Italien und Russland Gruppengegner der Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV). Am Montag gibt Heynen seinen 14-köpfigen Kader für das Turnier bekannt.

"Ich weiß nicht genau, wo wir stehen", hatte Heynen dem SID vor Anpfiff in Münster gesagt - seinem Team aber war die lange Pause und das Fehlen einiger Stammspieler wie Diagonalangreifer Georg Grozer kaum anzumerken. Immer wieder fand das DVV-Team Lücken im Defensivverbund der Gäste und setzte sich vor 1590 Zuschauern Schritt für Schritt ab.

Bei der WM im September 2014 hatte Heynens Team Bronze und damit die erste deutsche Medaille seit 44 Jahren geholt. 1970 war die DDR Weltmeister geworden. Die nächsten großen Ziele des deutschen Teams sind die Europameisterschaft in Bulgarien und Italien (9. bis 18. Oktober) sowie die Qualifikation für Olympia 2016 in Rio de Janeiro.