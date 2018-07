Seoul (AFP) In Südkorea ist der vierte an Mers-Virus erkrankte Patient gestorben. Ein 76-jähriger Mann sei am Donnerstag der Infektion erlegen, teilten die Behörden am Freitag mit. Fünf weitere Menschen seien an dem Middle East Respiratory Syndrome erkrankt. Damit gebe es landesweit nun 41 Infizierte. Es handelt sich damit um den größten Mers-Ausbruch außerhalb Saudi-Arabiens.

