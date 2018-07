Bad Hersfeld (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter des US-Versandhändlers Amazon in Bad Hersfeld erneut zum Streik aufgerufen. Die Beschäftigten am größten deutschen Standort des Unternehmens sollen ab sofort bis Samstagabend die Arbeit niederlegen, teilte Verdi mit. Für die 9000 Amazon-Mitarbeiter in Deutschland will Verdi eine Bezahlung nach dem Einzelhandelstarif durchsetzen. Der Internetversandhändler sieht sich jedoch als Logistiker.

