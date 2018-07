Bujumbura (AFP) Im krisengeschüttelten Burundi hat die Polizei am Freitag erneut einen Demonstranten getötet worden. Augenzeugen und ein Behördenvertreter sagten der Nachrichtenagentur AFP, bei der Demonstration in der Hauptstadt Bujumbura hätten rund 200 Menschen gegen eine erneute Kandidatur von Präsident Pierre Nkurunziza protestiert. Die Polizei habe die Demonstration mit Schüssen aufgelöst. Dabei sei ein Menschen in die Brust getroffen worden, der später seinen Verletzungen erlag.

