Rangun (AFP) In Myanmar sind 51 Kinder und Jugendliche aus dem Armeedienst entlassen worden. Die Vertreterin der Vereinten Nationen in dem südostasiatischen Land, Renata Lok-Dessallien, erklärte am Donnerstag, die UNO begrüße die "offizielle Entlassung" der Minderjährigen. Darunter seien auch Deserteure, die nun nicht bestraft würden. Sie betonte aber, dass die Soldaten unter 18 Jahren eigentlich nie hätten eingezogen werden dürfen.

