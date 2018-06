Los Angeles (AFP) Mehr als zwei Wochen nach der Ölpest vor der Küste von Santa Barbara haben die Behörden im US-Bundesstaat Kalifornien erneut mehrere Strände geschlossen, die durch Ölklumpen verschmutzt wurden. Betroffen sei diesmal ein sechseinhalb Kilometer langer Küstenabschnitt südlich von Los Angeles, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. An der Küste bei Long Beach waren demnach am Mittwoch erste Ölklumpen entdeckt worden. Die Strände werden erst wieder geöffnet, wenn für Umwelt und Gesundheit keine Gefahr mehr besteht, wie Feuerwehrsprecher Jake Heflin sagte.

