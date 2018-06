Washington (AFP) Die Personalverwaltung der US-Regierung ist das Ziel einer groß angelegten Cyberattacke geworden. Die Hacker könnten persönliche Daten von bis zu vier Millionen aktiven und ehemaligen Regierungsangestellten abgegriffen haben, teilte die US-Regierung am Donnerstag in Washington mit. Medienberichten zufolge kam der Angriff aus China. Die Regierung in Peking wies die Vorwürfe als "unverantwortlich" zurück.

