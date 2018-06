Washington (AFP) Ärzten in den USA ist nach eigenen Angaben eine bislang einmalige Transplantation von Schädeldecke und Kopfhaut gelungen. Wie das Anderson Cancer Center im texanischen Houston am Donnerstag mitteilte, wurden einem 55-jährigen Krebspatienten bei dem komplizierten Eingriff auch eine neue Niere und eine neue Bauchspeicheldrüse eingepflanzt. Die 15-stündige Operation im Houston Methodist Hospital, an der mehr als 50 Ärzte und Krankenhauskräfte beteiligt gewesen seien, habe bereits am 22. Mai stattgefunden.

