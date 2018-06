Washington (AFP) Der Arbeitsmarkt in den USA hat im Mai mit einem robusten Jobwachstum aufgewartet. Wie das Arbeitsministerium in Washington am Freitag mitteilte, schuf die US-Wirtschaft im vergangenen Monat 280.000 zusätzliche Stellen. Damit wurden die Erwartungen der Experten, die mit einem Plus von 225.000 Arbeitsplätzen gerechnet hatten, deutlich übertroffen. Zuletzt waren im Dezember so viele zusätzliche Jobs entstanden, ehe der harte Winter die US-Konjunktur zu Beginn des Jahres abwürgte.

