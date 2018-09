Leipzig (dpa) - Rund 100 Vermummte haben am Abend in Leipzig randaliert. Dabei wurden mehrere Polizisten leicht verletzt. Die Randalierer zogen durch die Innenstadt, zündeten Böller, warfen Steine und bauten Barrikaden aus Autoreifen. "Die Beamten stoppten den Zug und zerstreuten die Teilnehmer", so eine Polizeiaprecherin. Es gab eine Festnahme. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Ausschreitungen mit dem G7-Gipfel in Bayern zu tun haben. Die genauen Hintergründe waren am Morgen aber noch unklar.

