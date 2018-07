Berlin (AFP) Bei einer großen Rettungsaktion im Mittelmeer haben zwei Bundeswehrschiffe rund 1400 Flüchtlinge geborgen. Die Fregatte "Hessen" und der Versorger "Berlin" nahmen am Samstag 1411 Menschen aus vier Booten auf, darunter über 300 Frauen und 145 Kinder, wie die Bundeswehr am Abend auf ihrer Website mitteilte. An der Aktion waren demnach auch ein Schiff der in Malta ansässigen Nichtregierungsorganisation Migrant Offshore Aid Station (MOAS), ein Schiff der italienischen Marine sowie eines der irischen Marine beteiligt. Insgesamt seien mehr als 2000 Menschen gerettet worden.

