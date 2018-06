Bielefeld (AFP) Die Linke macht eine mögliche Regierungsbeteiligung im Bund von einem grundlegenden Wechsel in der Sozial- und Friedenspolitik abhängig. "Wir wollen die Machtfrage stellen, aber wir wollen sie wirklich stellen", sagte Parteichefin Katja Kipping am Samstag auf dem Bundesparteitag der Linken in Bielefeld. So werde die Partei niemals Ja zu Kriegseinsätzen oder Sozialkürzungen sagen.

