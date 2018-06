Bielefeld (AFP) Die Linke ist am Samstag in Bielefeld zu ihrem Bundesparteitag zusammengekommen. Auf der Tagung will sich die Partei für die anstehenden Wahlkämpfe rüsten, allerdings stehen die Beratungen ganz im Zeichen der erwarteten Entscheidung von Fraktionschef Gregor Gysi über seine politische Zukunft. Der 67-Jährige will am Sonntag vor den Delegierten darlegen, ob er bei den Wahlen zum Fraktionsvorstand im Herbst noch einmal antritt oder auf eine weitere Amtszeit verzichtet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.