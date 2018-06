Brüssel (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat eine Bitte von Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras, noch am Samstag zu telefonieren, zurückgewiesen. Eine Sprecherin der Kommission bestätigte in Brüssel, dass Tsipras um ein Gespräch gebeten habe, dieses habe aber am Samstag nicht stattgefunden. Sicherlich würden aber Juncker und Tsipras in den kommenden Tagen in Kontakt bleiben, fügte sie hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.