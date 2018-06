Madrid (SID) - Barcelonas nach der Saison scheidender Star-Regisseur Xavi (35) hat im Finale gegen Juventus Turin nach seiner Einwechslung in der 78. Minute seinen 151. Einsatz in der Champions League absolviert und ist damit alleiniger Rekordspieler. Der frühere Welt- und Europameister hat die Königsklasse mit den Katalanen nunmehr viermal gewonnen. Sein Debüt feierte der Spanier am 16. September 1998 unter Trainer Louis van Gaal beim 3:3 bei Manchester United.

Torhüter Iker Casillas vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid hatte im Halbfinale gegen Juventus Turin seine 150. Partie in der Champions League gespielt, schied mit den Madrilenen aber aus.

LISTE DER SPIELER MIT DEN MEISTEN EINSÄTZEN IN DER CHAMPIONS LEAGUE (Gruppenphase bis Finale):

1. Xavi (FC Barcelona) 151*

2. Iker Casillas (Real Madrid) 150*

3. Raúl (Real Madrid CF 130, FC Schalke 04 12) 142

4. Ryan Giggs (Manchester United) 141

5. Clarence Seedorf (Ajax Amsterdam 11, Real Madrid 25, AC Mailand 89) 125

6. Paul Scholes (Manchester United) 124

7. Roberto Carlos (Real Madrid 107, Fenerbahce Istanbul 13) 120

8. Carles Puyol (FC Barcelona) 120

9. Cristiano Ronaldo (Manchester United FC 52, Real Madrid CF 62) 115*

9. Thierry Henry (AS Monaco 9, FC Barcelona 26, FC Arsenal 77) 112

10. Zlatan Ibrahimovic (Ajax Amsterdam 19, Juventus Turin 19, Inter Mailand 22, FC Barcelona 10, AC Mailand 16, Paris Saint-Germain 23 109*

10. Paolo Maldini (AC Mailand) 109

10. Gary Neville (Manchester United) 109

*) Spieler noch aktiv