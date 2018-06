Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel pocht auf ein klares Bekenntnis der G7-Staaten zum sogenannten Zwei-Grad-Klimaziel. Die UN-Klimakonferenz in Paris im Dezember werde nur glaubwürdig, "wenn wir wirklich dieses in Kopenhagen vereinbarte Ziel einhalten", sagte Merkel in ihrem Video-Podcast. Vor dem Beginn des Gipfels der sieben großen Industrienationen morgen im bayerischen Elmau verstärkte die Polizei ihre Präsenz im nahe gelegenen Garmisch-Partenkirchen deutlich. Vor einer am Mittag geplanten Demonstration der G7-Gegner war es im Kurort weitgehend ruhig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.