Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Vor der großen Demonstration in Garmisch-Partenkirchen gegen den G7-Gipfel herrscht gespannte Ruhe. Auch in der Nacht seien vereinzelt Demonstranten angekommen, sagte ein Polizeisprecher. Am Mittag ist eine Demonstration geplant, bis zu 10 000 Teilnehmer werden den Organisatoren zufolge erwartet. Auch nach einer spontanen Demonstration am Freitagabend gab es keine besonderen Vorkommnisse. "Die Nacht ist ruhig verlaufen."

