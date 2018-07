Kuala Lumpur (AFP) Einen Tag nach dem schweren Erdbeben auf der malaysischen Insel Borneo haben die Behörden 137 Bergwanderer vom Gipfel des Kinabalu geholt. Die letzte Gruppe sei am frühen Morgen unten und in Sicherheit gewesen, teilte der Tourismusminister von Sabah, Masidi Manjun, am Samstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Es werde weiter nach Vermissten gesucht. Medienberichten zufolge waren bei dem Beben der Stärke sechs am Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen.

