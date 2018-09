Bielefeld (dpa) - Die Linke trifft sich am Mittag zu einem Bundesparteitag in Bielefeld. Bis zu 570 Delegierten wollen unter anderem über die Außenpolitik und ein bedingungsloses Grundeinkommen diskutieren. Außerdem geht es um das Wahljahr 2016 und mögliche rot-rot-grüne Bündnisse. Das größte Interesse richtet sich auf den Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Gregor Gysi: Der 67-jährige will sich am Sonntagnachmittag in einer Rede zu seiner politischen Zukunft äußern. Dabei geht es um die Frage, ob Gysi im Herbst wieder als Fraktionsvorsitzender kandidiert oder Platz für die Nachfolge macht.

