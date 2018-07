Köln (SID) - Im Endspiel der Champions League im Berliner Olympiastadion kämpfen der FC Barcelona und Juventus Turin ab 20.45 Uhr um die Krone im europäischen Fußball. Dabei treffen Barcas Supersturm mit Lionel Messi, Luis Suárez und Neymar sowie der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen auf die Turiner Altmeister Gianluigi Buffon und Andrea Pirlo. Für Barcelona wäre es der fünfte Triumph in der Königsklasse, für Juve der dritte. Beide nationalen Meister und Pokalgewinner können mit einem Erfolg das Triple perfekt machen.

Beim Großen Preis von Kanada in Montreal wird es ernst. Nach dem dritten freien Training am Nachmittag steht ab 19.00 Uhr das Qualifying auf dem Plan. Vize-Weltmeister Nico Rosberg reist nach zuletzt zwei Siegen mit viel Rückenwind nach Montreal. Auch sein Mercedes-Stallrivale Lewis Hamilton will sich wie zuletzt in Monaco die beste Startposition sichern. Sebastian Vettel hofft mit einem neuen Ferrari-Motor auf eine Überraschung.

Serena Williams greift bei den French Open in Paris nach ihrem 20. Grand-Slam-Titel. Doch beim Halbfinal-Sieg gegen Timea Bacsinszky aus der Schweiz wirkte die Tennis-Queen aus den USA gesundheitlich angeschlagen. Im Endspiel ab 15.00 Uhr gegen die Tschechin Lucie Safarova ist die 33-Jährige dennoch hohe Favoritin. Alle bisherigen acht Duelle mit Safarova hat die Weltranglistenerste für sich entschieden. Für Safarova ist es die erste Final-Teilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier.