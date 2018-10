Seoul (AFP) Die Zahl der Mers-Viruserkrankungen in Südkorea steigt weiter: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Seoul wurden neun weitere Fälle bekannt, damit stieg die Zahl der Infektionen bis Samstag auf insgesamt 50. Vier Menschen starben bislang an den Folgen der Krankheit. Mehr als 1600 Menschen aus dem Umfeld von Mers-Infizierten stehen derzeit unter Quarantäne oder Beobachtung.

