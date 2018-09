Leipzig (dpa) - Nach drei Tagen Streik bei Amazon in Leipzig beendet die Gewerkschaft Verdi nun den Ausstand. Jetzt werde der Streik erstmal beendet. Aber Amazon müsse damit rechnen, "dass wir jederzeit wieder in den Austand treten können", sagte Verdi-Sprecher Thomas Schneider heute in Leipzig. Demnach waren gestern "reichlich 300 Kollegen" der Früh- und Spätschicht dem Streikaufruf gefolgt. Auch bei Amazon in Bad Hersfeld wurde heute noch bis zum Ende der Spätschicht gestreikt. Verdi sprach dort von 400 bis 450 Teilnehmern.

