Diyarbakir (AFP) Eine Bombe hat nach Angaben aus türkischen Justizkreisen die tödliche Explosion bei einer Wahlkampfveranstaltung der Kurdenpartei HDP in Diyarbakir verursacht. Der Sprengsatz sei mit Metallkugeln gefüllt gewesen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Samstag aus Ermittlerkreisen in der südostanatolischen Stadt. "Experten haben hunderte Kugellagerkugeln und Teile des Metallzylinders eingesammelt", hieß es weiter.

