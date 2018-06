Sarajevo (AFP) Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo die "Kriegsstimmung" in der Welt beklagt. "Es ist wie ein Dritter Weltkrieg, der Stück für Stück ausgetragen wird", sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Samstag bei einer Freiluftmesse mit 65.000 Besuchern. "Einige wollen diese Atmosphäre absichtlich erzeugen und schüren", sagte der Papst. Er verurteilte diejenigen, die ein politisches Interesse an Konflikten zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen hätten oder die versuchten, sich durch den Verkauf von Waffen zu bereichern.

